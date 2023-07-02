正值台南芒果產季，官田渡頭芒果集貨市場每天都有農民來販售芒果。（張毓翎攝）

正值台南芒果產季，官田渡頭芒果集貨市場每天都有農民來販售芒果，許多外地客趁著假日來採買，內行老饕說，集貨市場的芒果是農民當天採摘並以產地價販售，沒有經過中盤、大盤等層層抽成，售價只約連鎖超市的一半，很划算。

官田渡頭芒果集貨市場這幾天都很熱鬧，許多農民載著自家栽種的芒果，早上6、7點就來擺攤，現場農民說，芒果今年大豐收，有「夏日紅寶石」之稱的愛文芒果，目前產地價每台斤25至30元，價格比正常年稍微下跌，不過仍有利潤。

農友林新竹說，他從10多歲就跟著爸爸在渡頭芒果集貨市場賣芒果，現在已經50多歲的他，放假或下班之餘的時間，依然持續幫家人賣芒果，以前擺攤的農民比較多，隨著這幾年銷售通路愈來愈多元，譬如有農民會利用網路行銷，或是銷往生鮮超市，透過集貨市場販售的農民自然就變少。

不過他認為，集貨市場仍扮演著不可或缺的角色，像他是栽種面積較小的農戶，他和媽媽2人輪流照顧1甲多的芒果園，他種芒果算是兼職，平時還得上班，拿到傳統集貨市場銷售的模式，對他們來說很方便，效果也不錯，而且許多熟客習慣到此採購，每年芒果季都會來搶貨。