桃園市楊梅區中興紡織廠2日上午發生火警，消防出動超過百人到場救援，火勢自4樓燒至6樓，該廠今天為封館歲修，3名人員受困，1人自5樓窗台救出，2人被尋獲時失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。桃園市勞動檢查處表示，目前現場仍有復燃情形，暫無法進入，預計明早會同火調科展開調查。

桃園市勞動檢查處表示，今已派員到場待命，目前現場仍有復燃狀況，今天暫時無法進入，已與火調科聯繫，預計明天上午進入現場展開調查。勞檢處近3年針對中興紡織廠共進行6次檢查，皆是通知改善，其中2020年2月曾因工廠內員工無操作相關證照、高壓氣體未依法放置，裁處6萬元。

位於楊梅的中興紡織廠今日上午約9時許冒出強勁火勢與濃濃黑煙，據了解，該廠今天封館停工進行歲修，廠方請來外包商檢修設備，廠內5樓30歲陳姓男員工發現有煙飄上5樓，立即逃往窗台被消防人員救出，嗆傷送醫目前無大礙，5樓另名30歲吳姓男員工則自行逃出。

外包商中，64歲邱姓負責人與64歲洪姓男子，則在5樓出入口約5公尺處被尋獲，2人命危送醫，經搶救後仍宣告不治。由於廠房內部疑放有易燃物悶燒，目前消防人員仍在處理殘火。詳細起火原因，仍待火調進一步釐清。