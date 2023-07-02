因應少年事件處理法修法，採「行政輔導先行」制度，苗栗縣警察局7月1日起，也正式掛牌苗栗縣政府少年輔導委員會，並增添６位生力軍，希望透過資源整合來幫助青少年。

縣警局指出，今年7月起將由少年輔導委員會專責輔導「曝險少年」，並擔任統籌及整合跨網絡單位資源，建立社會安全網，接住曝險及偏差行為少年，協助其家庭互動及經濟援助，輔導少年就學、就業等問題，使其健全並能正向發展。

縣警局指出，依新修正的少年事件處理法第18條第2項規定，曝險行為少年由少年輔導委員會先行辦理行政輔導工作，隨著社會的變遷，少年事件處理將以柔性輔導方式代替威權式教化，減少其發生觸法案件及進入司法處遇的機率。

警察局局長莊勝雄說，期許少年輔導員能開啟少年輔導新的里程碑，少年事件處理法修法後，曝險行為少年由少年輔導委員會先行辦理行政輔導工作，輔導經評估有效時，辦理結案；輔導無效時，請求少年法庭處理，如此的機制，係希望少年能透過先行輔導給予協助，避免過早進入司法體系，本次少年輔導委員會加入6名新的生力軍，將可充實輔導人力量能，達成少年輔導委員會輔導成效。