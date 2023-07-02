法新社報導，尚布倫在推特（Twitter）上表示，抗議者在他和家人睡著後，先是「開車衝進」他的家中，接著「放火」。
尚布倫寫道：「昨晚，恐怖和不光彩的行為達到了一個里程碑。」
這起事件發生在法國掀起暴動的第5晚，在非裔青少年奈爾（Nahel）於巴黎郊區因開車拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺後，暴亂分子縱火焚燒車輛、攻擊基礎設施，以及與安全部隊發生衝突。
尚布倫指控：「我的妻子和其中一個孩子受傷了。這是出於無法形容的懦弱所做出的企圖謀殺行為。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1120702
法國巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯（L'Haÿ-les-Roses）市長尚布倫（Vincent Jeanbrun）今天表示，暴亂分子開車衝進他的住所，導致他的妻子和其中一名孩子受傷。
法新社報導，尚布倫在推特（Twitter）上表示，抗議者在他和家人睡著後，先是「開車衝進」他的家中，接著「放火」。
尚布倫寫道：「昨晚，恐怖和不光彩的行為達到了一個里程碑。」
這起事件發生在法國掀起暴動的第5晚，在非裔青少年奈爾（Nahel）於巴黎郊區因開車拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺後，暴亂分子縱火焚燒車輛、攻擊基礎設施，以及與安全部隊發生衝突。
尚布倫指控：「我的妻子和其中一個孩子受傷了。這是出於無法形容的懦弱所做出的企圖謀殺行為。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1120702
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。