嘉縣消防局出動水上、太保、三和分隊出動各式消防輛4輛，消防人員9人前往搶救。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

現場人員立即布水線，並噴灑泡沫，火勢2點21分撲滅，整輛車已燒燬。（國道警察提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今中午近1點，國道1號北向270公里水上交流道入口匝道發生進香團大貨車突然起火燃燒，不但車上90多尊神尊、陣頭器具燒光，大貨車也被燒到剩骨架，所幸大貨車駕駛即時逃出，國道警方初步推測是香爐起火造成火燒車，但確切起火原因仍需由嘉義縣消防局鑑定研判。

嘉縣消防局中午12點48分獲報，國1北上270公里附近有火燒車，立即派遣水上、太保、三和分隊出動各式消防輛4輛，消防人員9人前往搶救，現場為大貨車車輛火警，現場人員立即布水線，並噴灑泡沫，火勢2點21分撲滅，整輛車已燒燬，無人員傷亡。

第四公路警察大隊表示，這起火警疑因貨車上的香爐起火燃燒造成，司機發現車子後方冒煙時，馬上將車子停至外側路肩，占用部分匝道，火勢最後由消防局人員撲滅，確切起火原因由消防局鑑定研判，提醒用路人平時應注意貨物裝載，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。

據指出，這輛大貨車隨台北艋舺某宮廟南下進香，今天北返，車上約有90多尊神尊和各式陣頭道器具，所幸進香團成員都搭遊覽車，且貨車上僅司機1人，全數躲過一劫，唯神尊等車上物品都燒到精光。