常常給男生載是很婊的行為嗎？一名女大生表示學校在山上，公車人多很難擠上去，所以常常請班上男生載她，之後會回請對方喝飲料、吃飯，卻被其他同學在背地裡罵她是婊子，覺得很傻眼，同學之間互相幫助不行嗎。

這名女大生日前在論壇Zuvio表示，升上大學之後，因為學校在山上，有點偏遠，所以常常請班上男生載她上山去上學，但一學期下來，卻聽到很多人背地裡罵她婊子，把男生當工具人，嘲諷她「一個工具人不滿足，還要4、5個。」

原PO表示，從來沒有強迫別人接送她，都是男生問需不需要載她，說是順路；再者，她有時也會請對方喝飲料、吃飯，不會佔對方便宜，也覺得同學間互相幫助很好，卻被別人說成婊子，感嘆當女生好難，疑惑這樣的行為是錯的嗎？

對此，網友紛紛留言：「我不知道，至少我覺得還好，只是要是那些男生暈船的話感覺會很麻煩」、「完全能理解，因為我也是」、「為什麼不自己買台機車？」但也有人表示，「罵你婊的其實是羨慕忌妒，長得醜只能靠言語攻擊了」。