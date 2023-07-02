MeToo持續連爆，健身男模Johnson 1日在《Dcard》論壇PO文「＃Metoo 我是男性受害者」，指控本土劇呂姓男演員3年前在健身房藉機攀談，跟他要聯絡方式，還邀他一起到陽明山泡溫泉，聲稱要拍影片幫他記錄體態，藉機伸狼爪還摸下體，事後不斷傳訊息騷擾。對此，經常演出《戲說台灣》的本土劇演員呂嘉興全盤否認，怒批對方是藉著MeToo風波想紅想瘋了，強調當時影片是為幫他做宣傳，「他當初還謝謝我，說謝謝哥提拔！而且照片是他相機拍的，都是他存在我跟他之間的對話相簿裡」。

Johnson後續受訪時希望呂男對他認錯道歉、別再打擾他，呂嘉興對此表示：「已經很久沒聯絡了，何時打擾他？」

呂嘉興說，「看到他傳的東西，都是截取過的，搞得好像我在追他，MeToo是這樣嗎？跟我去泡湯是什麼樣的狀況？泡湯影片都多久了，拍攝原因也是對方很想出寫真集，他本來很愛拍那類東西，在社群貼的照片都是脫了上衣只穿內褲、甚至褲頭也露、遊走在情色邊緣的照片，我當時是為了幫他剪影片做宣傳，他當初還謝謝我，說謝謝哥提拔！而且照片都是他手機拍的，存在我跟他的對話相簿裡」。

至於寫「我很愛你啊！可以彼此相愛嗎？你很快就要退伍了，不能混了！」給對方，呂嘉興說，自從媽媽過世後，他就很常說愛，對他就只是真的很珍惜原本相遇的那份單純、相知相惜的緣，希望彼此珍惜丶回到剛相遇的那份熱情和愛！但後來發現兩人腦袋、價值觀真的有很大的落差、完全回不去，也沒再喜歡這個人，很久沒聯絡了！

是否考慮提告？呂嘉興說，「我一直有我的焦點、我的目標，他真的不是個咖，獅子聽不到狗叫，我現在沒有時間放在他身上，他汲汲營營想紅，對他不予置評，之後再看看」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。