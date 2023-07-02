今年2023小馬聯盟亞太區青少棒錦標賽落幕，代表我國出賽的桃園市隊擊敗地主日本隊，取得挺進世界賽的資格，不過傳出代表隊因球棒不符規定，奪冠資格遭取消。桃園市府2日表示，代表隊努力奮戰，付出的辛苦不應隨意被抹滅，且青少棒代表隊所使用的球棒在比賽開打前都有經大會檢查認證合格，且由主辦單位貼上合格標籤貼紙的球棒，目前已與體育署共同提出申訴，協助球隊爭取權益。

針對桃園市青少棒聯隊參加PONY亞太區錦標賽，因球棒問題遭取消資格一事，桃市府發出聲明指出，青少棒代表隊使用球棒在比賽開打前，都有經由大會檢查認證合格，且由主辦單位貼上合格標籤貼紙的球棒，最終來自桃園的代表隊以7：1擊敗地主日本獲得勝利。

針對日本聲稱代表隊球棒違規，逕自取消球隊資格，桃園市府表示，因屬國際賽事，市政府已經與體育署共同透過中華民國棒球協會國際組向美國小馬聯盟總會提出申訴。

桃園市府強調，桃園市青少棒代表隊努力奮戰，所付出之辛苦不應隨意被抹滅，市府將繼續協助球隊爭取權益。