新北市多元住宅協助政策將從明（3）日起開始，除了社會住宅包租代管第4期將業者擴大到5家提供服務之外，同時協助租客申請中央的擴大租金補貼，只要平均月收入低於4萬8000元且無自有房租的租屋族皆可申請，將獲得每月2000至5000元的租金補貼。

內政部辦理的300億元中央擴大租金補貼於明天起開始受理申請，至明年12月31日止，除了原定符合條件者可以申請外，另外還有加碼條件符合者，如18至39歲的單身青年、申請日前2年內結婚的新婚家庭、育有未成年子女家庭、低收入戶以及中低收入戶的經濟弱勢與符合條件的社會弱勢，可在獲得1.2到1.8倍補貼金額。

今年的租金補貼還有隨到隨辦方式受理、租約不強制填寫房東身分證字號、申請年齡下修至18歲、開放房屋稅籍為住家稅或建物主要用途為住家用皆可申請等新措施，擴大照顧租屋族群，對於不便使用線上申請的民眾，在新北各區公所皆有申請書供民眾索取，或可至市府1樓西側臨櫃辦理。

另外，自2018年起開辦的社會住宅包租代管計畫，也在明天開始續辦第4期計畫，將服務業者擴大到5家，提供房東「3稅減免、3費補助、3年服務」，並協助房客同步申請300億元中央擴大租金補貼方案，希望透過政府把關的專業管理業者介入，促使租賃市場良性發展。

第4期計畫新措施包含全面輔導協助房客申請300億元中央擴大租金補貼方案、新增擴大長者及身障者釋出高樓層公寓換居社會住宅方案等。有興趣參與的房東、房客可透過電話聯絡協助辦理包租代管的業者，或親至市府1樓西側包租代管櫃檯洽詢。