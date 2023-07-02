高市議員張博洋近日邀請交通局會勘，經評估後，開放機車可直接左轉金鼎路，但汽機車混道，仍考驗用路人習慣。（高市議員張博洋提供）

高市議員張博洋近日邀請交通局會勘，經評估後，開放機車可直接左轉金鼎路，但汽機車混道，仍考驗用路人習慣。（高市議員張博洋提供）

待轉比不待轉危險！高雄市三民區明誠、金鼎路口車流相當大，尤其上下班尖峰時間，更是車滿為患，但機車待轉區畫設狹窄，最多只能容下9輛機車，時常「滿」到槽化線，高市議員張博洋近日邀請交通局會勘，經評估後，開放機車可直接左轉金鼎路，但汽機車混道，仍考驗用路人習慣。

張博洋指出，自己本身是通勤族，常騎車行經該路段，機車在金鼎路左轉明誠路時，必須兩段式左轉，但待轉格過小，常把待轉格擠爆，他估算待轉格大概只能容納9輛機車，最多同一時間，有20多輛機車等待轉，都擠到槽化線去，造成交通危險。

張博洋表示，他獲悉後找來交通局等單位實地會勘，6月底已改善，開放機車循號誌左轉明誠路，取消強制待轉，以解決車流交織且機車擠爆待轉格的動線問題。

張博洋說，感謝交通局交通工程科提供專業的改善方式，將該路口改善為「車向分流」的交通模式，降低車禍可能，也增加路口使用效率。不過，考量市民使用習慣，有些人仍習慣待轉，因此也保留待轉格，讓尚未熟悉的市民自行選擇，顧及每一位市民朋友的安全。