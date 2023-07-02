雲林縣6月30日出現今年首例本土登革熱確診案，古坑鄉1對夫婦因發燒、嘔吐、起紅疹及腹瀉就醫，經PCR檢測確診，雲林縣政府表示2日再增2名確診案，至2日共有16例快篩陽性案，其中4案經PCR檢測確診。

雲林縣衛生局表示，雲林縣1日快篩119人，共通報12例快篩陽（古坑9例、斗六1例、林內1例、北港1例），2日持續快篩84人，其中3人快篩陽，另1人在台中市快篩陽，但因每星期會回來雲林1、2天照顧父母，因此轉回雲林，也就是說至2日，雲林共有16人快篩陽，其中4人確診。

衛生局說，目前雲林已有4人確診，縣內自出現本土登革熱個案，縣長張麗善即指示成立登革熱防治應變中心，透過跨局處動員分工並與古坑鄉公所合作，成立登革熱防治工作小組，積極進行各項防治作為以防疫情持續擴大。

目前雲林縣環保局配合古坑鄉公所清潔隊，完成東和村、高林村與荷苞村的環境噴藥清消工作。衛生局提醒民眾，務必配合縣府及公所執行戶內外登革熱防治噴藥，以防疫情擴散，若不配合，將依傳染病防治法規定，最高可處30萬罰鍰。