台南市長黃偉哲受邀參加日本群馬縣前橋市「道之驛前橋赤城」台南祭活動開幕式，此前先拜會前橋市長山本龍時，吸引多家日本媒體採訪。黃偉哲除把握機會介紹台南與前橋的深厚淵源、優質芒果與蝴蝶蘭，還與山本龍聯袂大力宣傳台南祭，獲得多家日媒的報導，提高台南的能見度。

黃偉哲指出，今年4月山本龍曾親赴東京與他會面，5月又專程到台南訪問，如此相挺台南的用心，讓人非常感動。此次在前橋舉辦的台南祭活動，有許多優質的農特產品交流，目標是讓最好的日本朋友看到最好的台南產品。

黃偉哲還提到，明年即將舉辦「台南400」，除了2月將有上千萬人次的台灣燈會外，3月還有台灣國際蘭展等重大活動，歡迎前橋市長與日本朋友的到訪，台南400也應該會是一個能夠行銷前橋、群馬豐饒物產的良機，他更將努力向台南市民推廣前橋。

山本龍首先感謝上月拜訪台南時，受到黃偉哲的熱情款待，當時也跟黃市長對兩市在觀光、體育、防災等方面達成廣泛合作的共識。此次是第一次在前橋新開設的公路休息站「道之驛前橋赤城」推出台南特展，不只推廣台南農特產，更有台南的歷史文化介紹，期盼以此活動為契機，促進兩市的友誼。

針對日本媒體對台南的提問，黃偉哲也趁機介紹台南是文化古都，在過去羽鳥又男擔任台南市長時，對文化保存非常用心，現今赤崁樓還豎立著羽鳥市長的銅像表達紀念。黃偉哲還向日本媒體介紹占全球1／6產量的台南蝴蝶蘭，並介紹台南芒果正當時令，歡迎前橋跟日本朋友們品嘗夏日最甜美的好滋味。

黃偉哲拜會山本龍後，更轉赴Tsuruya超市在前橋的分店，視察台南芒果上架情形，並親切與前來選購的當地消費者互動。

市府表示，今年4月黃偉哲前往日本東京時，特別與這間在日本創業127年的老字號連鎖超市洽談，進而媒合促成台南的鳳梨、芒果接力在該超市上架，頗獲消費者的青睞。