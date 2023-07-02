國民黨中常會6月28日通過「2024總統及立委選舉黨員行為規範」，黨員不得邀請或協助其他政黨參選人助選，民眾黨後續也改變精準提名策略，擬擴大區域立委提名。國民黨立委參選人游淑慧透露，已有基層擔憂民進黨漁翁得利，另一立委參選人張斯綱也說，藍、白可以繼續討論，針對跨黨輔選、選區合作要有共識。

游淑慧今表示，從選區選民的角度看，會覺得產品越多越好，民眾黨如果要派人到士林大同選區，她會維持正面選舉的方式，歡迎所有候選人說出政見。

游淑慧認為，民眾黨會改變提名方式，也是國民黨先做堅壁清野、楚河漢界的條款，所以民眾黨才會「野火燎原」因應，這也讓很多基層擔心未來得利的會是民進黨。

不過游淑慧提及，像是台中似乎國民黨就可以採取跟民眾黨立委參選人蔡壁如合作的方式，來對決民進黨立委蔡其昌，以爭取最大的勝選可能，所以從選區來看，黨對黨的談判依然有可能。

至於是否申請跨黨派站台，游淑慧則說，她的選區雖艱困，但不會去申請，會在黨規範下爭取每張選票，不過她還是呼籲國民黨主席朱立倫跟民眾黨主席柯文哲可以「三思一下」，看如何在區域立委的部分合作，目標是讓民進黨不能再過半，「大人先去談，我會先自己努力」。

張斯綱也說，在野黨推動明年立院過半是有默契的，是不是在野黨領袖可以見面聊一下？針對跨黨輔選、選區合作要有共識，才能推動國會過半數，但如果民眾黨真的要提，「我也只能戴著鋼盔向前衝了」。

張斯綱強調，目前都還在觀察局勢變化，而民眾黨也有自己的考量，任何事情都還有可以琢磨商量的地方，畢竟結合在野黨派推動國會過半，是比較高的戰略目標，戰術層次的部分可以再調整。

張斯綱提及，規定裡有但書，比如像選區有特別需求、膠著情況，可以跟地方黨部申請他黨站台，未來看這個但書如何落實，讓跨黨可以做共同輔選。不過現在還不急，國民黨還有其他輔選王牌，像是謝龍介也會來幫忙，「自己人先拱起來，放到輔選的第一線，未來才考慮他黨（輔選）的部分」。