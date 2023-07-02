孫傳莉移居台東後，用彩筆記錄生活日常，畫風用色跳脫晦暗，轉變為繽紛浪漫。（蕭嘉蕙攝）

國立台東生活美學館與台東桂田酒店合辦《觀日常》孫傳莉創作個展，集結20幅走畫花東鄉野的作品。（蕭嘉蕙攝）

從事平面廣告設計多年的孫傳莉，5年前從台北移居台東，跳脫都市水泥叢林的生活，沉浸在四季如畫的自然環境中，為她的創作注入活力與刺激，畫風從晦暗用色轉變為繽紛浪漫，今於台東桂田酒店舉辦創作個展，展出20幅走畫花東鄉野的作品。

《紅藜之旅》曾在國父紀念館展出，畫作出自藝術家孫傳莉，創作靈感來自一趟訪友行，她在台東土坂部落，看見族人在艷陽下辛勤採收紅藜的樣貌，眼神中散發出對生命的熱情，當下內心湧上一股感動，便以壓克力顏料作畫，畫中男性族人膚色黝黑，肩上扛著竹籃，裡面裝滿紅橙黃三色紅藜，明亮溫暖。

成長於繁華台北市中心的孫傳莉，過去從事平面廣告設計，生活步調高壓、高速，社會氛圍充斥著台灣鬼島說，因著一趟旅行，決定下半生停留在台東，希望透過藝術創作表現五感體驗到的世間美。

孫傳莉說，移居台東5年，在鄉間散步、觀山看海成了日常，那是我前半生奢望的夢想，現在我用彩筆記錄日日所見的自然色彩，留住春去秋來的無常。

2013年，孫傳莉萌生「走畫老鄉」的意念，以分段拼圖的方式旅行寫生，騎著機車在花東鄉野鑽繞，尋找美的角落停下來用畫筆記錄。

孫傳莉友人說，她有別於畫界前輩之處在於用色與風格，讓觀者彷彿走進童話世界，給人一種繽紛、唯美又浪漫的氛圍。

孫傳莉說，以前在都市所見到的色彩都比較混濁不乾淨，到台東之後，接觸到的都是大自然，四季變化鮮明，也因此作畫風格用色擺脫過去濁色晦暗，逐漸大膽繽紛。

今由國立台東生活美學館與台東桂田酒店合辦《觀日常》個展，集結20幅走畫花東鄉野的作品，即日起在酒店藝文中心展出至9月28日。