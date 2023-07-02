建臺高中10位學生前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開1個月的參訪與跨文化學習之旅。（建臺高中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府去年首度推動高中雙聯制，建臺高中與美國簽署高中雙聯制合作案，參與學生不僅3年可獲得縣府補助近30萬學費，畢業後還能取得美、台雙畢業證書。建臺高中今年有10位學生參加雙聯制，這兩天前往美國展開1個月的參訪與跨文化學習之旅，校方盼藉此讓學生與世界接軌。

苗栗縣政府推動高中雙聯制，去年相繼簽訂「台加雙聯學制」、「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄，其中，建臺高中與美國緬因州中央中學合作雙聯制，兩校互相承認學分與學程，參加學生每周越洋視訊，透過線上教學互相學習，並在暑假期間前往美國上實體課程，修滿學分後，可取得兩校雙重文憑。

這次旅美行程由建臺中學主任湯富美帶隊前往，建臺高中校長彭文彬指出，此趟旅程安排許多精彩的主題課程，例如航太工程、3D列印、機器人和健康醫療，培養學生探究科學、工程、藝術和數學領域的關鍵知識和技能。

此外，學生們有機會參觀附近的哈佛大學、緬因州立大學、哈德遜研究所、科爾比學院等名校，拓展對高等教育學術殿堂的視野。

他指出，校方為此建立美國緬因州中央中學學習平台，參與學習平台的有高1、高2與國3學生，此次遠赴美國校園上課的10位學生，雖然看似平凡，但將經歷一場異國文化衝擊，並置身於全英語授課情境，同時體驗難得的美式生活。

苗栗縣教育處指出，縣內建臺高中、大同高中配合推動雙聯制課程，滿15人即可開班，學生每周上4至5小時的線上課程，並在暑假1個月赴美、加參加當地課程後，畢業就能取得台灣學校跟合作國際學校的畢業證書。

也因採全英語授課，招收的國中畢業生需英檢中級以上，估算3年學費包括課程、跨海實習約需要58萬元，縣府將補助一半共29萬元費用，平均每個學生每學年度約補助8萬元。