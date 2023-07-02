屏東縣琉球國小在「適在必行」適應體育微電影暨攝影競賽獲得兩項特優，得獎同學陳昊廷（左）、洪曼瓴（右）。（國立台灣師範大學提供）

2023年「適在必行」適應體育微電影暨攝影競賽1日舉行頒獎典禮，本屆共有33組微電影作品、25件攝影作品投稿參加，在激烈的評選過程中，6個項目特優作品脫穎而出，「台灣桌球教父」莊智淵特別錄影片獻聲恭喜所有得獎者，稱讚：「你們都是台灣適應體育之光！」

所有組別的特優作品，包括攝影競賽國小組特優 《乘風破浪的勇氣》、攝影競賽國中組特優《我撿你歸位》、攝影競賽不限資格組特優《與繩共舞》、微電影普特融合組特優《適在必行-just do it》、愛動行動組特優《鐵布鐵妮絲》、快閃倡議組特優《動。聽》。

其中《乘風破浪的勇氣》獲得攝影競賽國小組特優、微電影普特融合組特優《適在必行-just do it》的團隊，都是來自屏東縣琉球國小，首次參賽就贏得兩個組別特優，兩件作品都是以琉球國小特別的傳統為主題，小學六年級畢業生必須兩人一組划獨木舟環島小琉球一圈，拍攝當天還遇上大風浪，差點無法完成。

拍出精彩照片的洪曼瓴，更是站在礁石邊記錄到特殊生黃柏宥和同學陳昊廷的的感動瞬間，洪曼瓴說：「因為前面他們已經失敗兩次，第3次出去成功的瞬間，我就趕緊拍下照片。」

1日在國立台灣師範大學博愛校區進行盛大的頒獎典禮，教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、台北市副市長林奕華、前職棒好手同時是首位「棒球博士」馮勝賢、社團法人中華民國身障棒壘球協會理事長潘瑋杰、國立台灣師範大學副學務長姜義村，以及味全龍啦啦隊隊長琪琪都出席。