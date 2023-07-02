據澎湃新聞報導，第11屆世界和平論壇今天（7月2日）在北京開幕。中共中央對外聯絡部部長劉建超在午餐會上發表演講，談到當前中美關係時，劉建超表示，雙方共同的利益和責任沒有變。

報導稱，在回答現場觀眾關於中美關係陷入困難的提問時，劉建超表示，冷戰時期，中美兩國領導人展現了大智慧，做出了正確的決定，實現了兩國關係正常化。時代發生了變化，中美兩國也發生了變化，但是當你想要發展一個互惠關係時，應該更強調一點，就是事情沒有變的地方。

劉建超進一步指出，中美之間的共同利益沒有變。兩國過去的積極互動，對於兩國人民和國際社會都帶來了很多益處。力量的平衡、互惠合作，對世界經濟的支持和貢獻，這些都推動人類文明不斷進步。現在還應該繼續強調，不能追尋單邊優勢或是一味尋求自身優勢，把另一方擱置在一邊。

劉建超認為第二個沒有變的是「責任」。現在中國的影響力在不斷增強，尤其是在國際事務上，美國則仍是世界上唯一的超級大國。中國、美國和其他國家有著共同的責任，為各國人民帶來更加美好的世界。

「因此，走錯路、制定錯誤的決策，對於全人類來說都是毀滅性的。美國的這些決策者，我希望他們能夠冷靜地看到這一點，也就是到底什麼對中美兩國，什麼對世界才是有益的。」劉建超最後說道。

世界和平論壇創辦於2012年，是由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇。本屆論壇以「求共識、促合作、穩秩序、護和平」為主題。與會嘉賓將重點討論如何在逆全球化的大環境下，各國通過達成共識，促進新的合作，並為未來恢復穩定的國際秩序作出努力，以維護世界和平。

中國國家副主席韓正出席了2日的論壇開幕式並致辭。金磚國家新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫，俄羅斯前聯邦安全會議秘書伊萬諾夫，印尼前外長維拉尤達等外國前政要，各國駐華使節，專家學者等400餘人出席。