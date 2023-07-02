民進黨總統參選人賴清德（前排中）2日出席「全國醫界信賴台灣之友會」成立大會，與醫師公會全國聯合會理事長周慶明（前排右）等醫界領袖齊聚一堂，手拉手高呼口號。（黃世麒攝）

備戰2024總統大選，民進黨主席暨總統參選人賴清德2日成立「全國醫界信賴台灣後援會」，後援會總會長、醫師公會全國聯合會理事長周慶明稱，今年總統大選有2名醫師候選人（民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲），而賴清德與醫界最密切相處，且從政歷練完整、始終如一，是「全台第一也是唯一人選」。

全國醫界信賴台灣後援會成立大會下午於台北市圓山飯店登場，總統府資政李茂盛、國策顧問高靖秋、立委邱泰源、高嘉瑜、吳思瑤、台北市黨部主委張茂楠等人皆到力挺；活動由立委蘇巧慧、羅致政擔任主持人，現場聚集逾2000名醫界支持者，眾人搖旗吶喊「2024團結一致」，氣氛相當熱絡。

備戰2024總統大選，民進黨主席暨總統參選人賴清德2日成立「全國醫界信賴台灣後援會」。（黃婉婷攝）

周慶明致詞指出，感謝來自四面八方的醫界支持者，大家一心一意只有一個目標，那就是堅定支持敬愛且優秀的家人「賴醫師」；他提到，本次總統大選有兩位醫師總統候選人，只幫賴清德的原因是，賴長期與醫界密切接觸，且非常關心且支持醫界，有困難時也會給予指導。

周慶明表示，賴清德資歷完整，從醫師、國大代表、立法委員、台南市長、行政院長當到副總統，從地方到中央、從立法到行政，從各種角度來看資歷都相當完整，也都始終如一，政績禁得起檢驗，是醫界「全台第一也是唯一人選」。他也引述台灣民主運動先驅蔣渭水的名言「同胞須團結，團結真有力」，盼醫界團結支持賴清德。