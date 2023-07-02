日本女星廣末涼子日前認了與米其林一星名廚鳥羽周作「出軌」的傳聞，因而形象重挫，連其事務所也宣布「無限期活動休止處分」，其丈夫井筒順也召開記者會證實兩人已談及離婚。然而，也遭捲入事件中的鳥羽周作，昨(1)日受訪時也回應了對廣末丈夫的看法，除了暗示其「洩漏交換日記」，更直言：「那人才該被淘汰。」

據日媒《東京體育報》報導，捲入廣末涼子「出軌」風波的鳥羽周作，昨日談及對於廣末涼子丈夫的看法。其中，他直言：「日記僅會交給身邊熟識的人，且筆記本不在自己身邊，因此不是我的妻子所為。」看似在暗示「洩漏日記者」可能是廣末涼子的丈夫井筒順。

然而，鳥語周作也審視了整起事件，承認自身也有錯誤的部分：「我和廣末涼子之間的確錯了，我對此道歉。」隨後話鋒一轉，指出：「但是我依然不打算向對道歉。」認為在這起事件中，「某個人」的舉動讓他感到相當不解，他指出事件爆發後，井筒順便接受採訪，並在其中提及「廣末涼子的精神不穩定」，看似在引導事件的走向，此舉讓鳥羽周作批評：「我無法原諒他在背後做出的秘密舉動。」

此外，由於日前日媒爆出井筒順過往因為「外遇」，而對前員工有施暴舉動，因此鳥語周作也對此發表看法，認為：「我至少還守法，但對方還有暴力，那人才應該消失。」並且再次強調：「我和廣末至少是純愛，比他好多了。」

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