劉姓男子去年9月與一群友人到KTV為壽星小芳（化名）慶生，歡唱結束後她不勝酒力、意識模糊，劉男便與她共同搭車返回住處，將女子攙扶上2樓房間，竟趁對方酒醉不知抗拒情況下、伸出狼爪，女子友人因多次聯繫不到，便以追蹤行動電話信號位置的冰棒應用程式發現，她竟在劉男住處，才揭發此惡行。

小芳友人利用冰棒程式發現兩人同在一處後，隨即撥打電話給劉男，同時邀集友人一同前往查看，打開房間就發現劉男正為小芳穿衣，且垃圾桶中有保險套，見狀即將人帶離現場，待小芳醒來後驚覺下體疼痛，且憶起遭侵犯片段，第一時間到醫院驗傷後報警。

屏東地院法官認為，兩人為朋友關係，竟為逞一己性慾，無視女生性自主權，利用對方酒醉機會伸出狼爪，造成她精神及身體上痛苦；但考量劉男無前科；始終坦承犯行，且已與女方達成和解，賠償損害，獲得女子原諒，惡性稍減。全案審結一審被依犯乘機性交罪，處有期徒刑一年八月。緩刑四年，並接受法治教育兩場次。可上訴。