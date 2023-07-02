第11屆世界和平論壇今天（7月2日）在北京舉行。據澎湃新聞報導，今天下午，俄羅斯國際事務委員會主席、俄羅斯前聯邦安全會議祕書伊戈爾·伊萬諾夫與論壇祕書長閻學通在大會期間進行了對話。閻學通提問，今日世界秩序和冷戰時期的世界秩序有什麼區別？伊戈爾·伊萬諾夫表示，國際形勢不可能再回去，只能往前走，未來有可能更加危險，但不可能和冷戰時期一模一樣。

報導稱，伊戈爾·伊萬諾夫表示，冷戰時期，在主要國家的政治思維當中，雖然大家的政治和意識形態不一樣，但是蘇聯和美國要活下去，就要談判。「我們雖然在不同的領域競爭，但是在安全領域需要保障，才能避免大的災難發生，這就是為什麼我們簽署了各種各樣的條約，涉及戰略武器、傳統武器等等，我們也創造了各種組織，我們有對話。」

「但是今天不幸的是，我們沒有討論任何嚴肅的討論、條約和協定，也沒有辦法幫我們去避免誤判。」伊戈爾·伊萬諾夫感慨，「這是非常糟糕的，我們會有越來越多的懷疑，也沒有任何溝通的管道來避免誤解。任何情況都有可能帶來嚴重後果，今天的局勢比冷戰時期還要危險很多。」

「今天我們沒有跟美國的對話，也沒有和歐洲的對話、北約的對話。幾年以前，我們仍然在討論不同的選項，如何實現共同的歐洲-大西洋空間，還是希望能有共同的規則、實現共同的理解，才能共同走向未來」，伊萬諾夫表示，「但現在我們看到非常嚴重的分歧，不僅僅在烏克蘭方面，而且在合作模式方面都有很大的分歧。從我們自己的經歷上我們知道，很容易破壞國與國之間的關係，也很難恢復信任，這也是為什麼我們目前和歐洲還有美國，現在並沒有很多意願去重建這些共識。」