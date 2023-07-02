前總統馬英九今出席國民黨總統暨立委參選人造勢大會時火力全開，他表示，民進黨執政不佳，官員操守更糟糕，儼然已成「桃花黨」，而國民黨總統參選人侯友宜在各次民意調查，都是名列前茅，當選後也能清查民進黨的弊案，應該要把侯送進總統府。

馬英九表示，今天就是要團結、集中氣勢，讓國民黨的立委跟總統參選人能夠大獲全勝。民進黨執政七年完全無法獲得民心，日子過得不好，無論是內政、外交、經濟、兩岸都明顯倒退，民主受到壓制，能源政策躁進沒有結果，暴力犯罪跟詐騙大量增加，這樣的政府大家不能忍受。

馬英九說，蔡英文總統提出兩國論明顯違憲，我們跟中國大陸的關係在一個中國底下是兩個地區，不是兩個國家，「如果是兩個國家的話，陸委會可以裁撤，讓外交部來處理就好」。他直言，最擔心蔡英文這樣的說明會刺激大陸，造成兵凶戰危。

馬英九指出，民進黨執政不佳就罷了，官員操守更是糟糕，從前總統府發言人丁允恭、台北市議員顏若芳、前行政院發言人陳宗彥、前總統府發言人Kolas，個個都爆出不倫戀，連防疫指揮官外遇生女，不只沒有辭職，還可以升官。

馬英九批，民進黨性騷案層出不窮，從懲戒法院院長到駐菲律賓、泰國的外交大使都是慣犯，可見民進黨的官箴敗壞到什麼程度，「簡直成了桃花黨」。

馬英九質問，蔡英文身為中華民國第一位女性總統，對民進黨這個桃花黨有什麼感想呢？為何對黨員對操守與私德長期漠視呢？相信鐵腕硬漢侯友宜當選總統後，一定能清查民進黨所有的弊案和醜聞。