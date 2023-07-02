周姓退休護理師與義消車友協助幫重機車友急救，與死神拔河。（周小姐提供∕呂妍庭嘉義傳真）

周姓退休護理師車上的醫療設備正好派上用場。（周小姐提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣台18線69.9公里處，今下午2點多傳出有1輛黃牌重機騎士因故跌入路面山溝，人被同隊成員救起時已無呼吸心跳，這時剛好有退休護理師經過，馬上帶著車上簡易醫療器材與車隊中的義消合力幫騎士急救，直到救護車抵達才離去，目前重機騎士還在石棹醫療站實施醫療處置中。

據指出，這名熱血的護理師姓周，是急診室退休護理師，因明天阿里山有活動，她要支援救護工作，下午帶著簡單醫療設備開車上山途中，行經台18線69.9公里時，發現有一群重機騎士圍在一起，她馬上下車查看，發現地上躺著一名重機騎士不醒人事。

經現場同行車友表示，他們一行人下山途中，該名騎士不慎跌下路邊的山溝，眾人合力把他救起，但人已無毫無知覺，周姓護理師初步診斷發現騎士呈現OHCA狀態，與在場另一名義消合力搶命，一人壓胸、一人進行人工呼吸，急救到到救護車抵達。

嘉縣消防局指出，今下午2點21分接獲民眾報案，指稱台18線69.9公里處有黃牌重機車禍，立即派遣奮起湖91車前往救援，到達現場有一男性傷者約50歲已呈現OHCA狀態，救護人員立即給予CPR及相關急救處理，並後送石棹醫療站急救。