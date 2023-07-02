針對台北市士林、大同立委參選人王世堅表示，沒有受邀出席立委何志偉舉辦「新動力信賴台灣後援會」，不能成為不速之客，但初選後再有恩怨瓜葛是徒增紛擾，他唯一的錯就是參加初選而且贏了，國民黨立委參選人游淑慧表示，若王當初參選中山區立委，就不會有選舉恩怨，也不會讓中山提名鬧空城計，想必王世堅如今是感到後悔。王世堅則反批，游淑慧撈過界、見縫插針，她擔心國民黨內事務即可。

游淑慧表示，不解為何王世堅到現在才覺得參加初選是錯的，甚至稱過去鞋子穿錯腳要盡快將鞋子做好。其實她已聽聞許多基層表示，如果王當時留在中山區戰，民進黨不會有初選，也不會有任何恩怨，何必選士林區擠下同黨人，卻讓中山提名鬧空城計。

游淑慧反問，如果王世堅現在認為參選士林初選是錯誤決定，選民未來要支持王什麼？

游淑慧表示，王世堅承認參加士林初選是錯誤決定，想必王世堅應該是感到後悔，只是不曉得王是否也後悔當初怒刪何志偉的LINE，搞到現在聯繫不上何。

王世堅強調，每個政黨屬性不同，游淑慧擔心黨內的事務即可。究竟誰要擔起民進黨中山區立委選舉重責大任，應由選民來決定，並非游淑慧一人決定，也與國民黨無關，游淑慧說法有些撈過界。

王世堅說，有格調的人要講有格調的話，他實在不想回應為了選舉、沒有格調的話語，游淑慧應煩惱黨內的事，不必見縫插針。