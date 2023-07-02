阿里山為國內必訪景點之一，然而隨著新冠疫情趨緩，行駛進阿里山的大客車數量也隨之暴增。嘉義縣環保局自2011年起就將阿里山區域劃為空品淨區，並於2022年再將阿里山公路63K至94K列入空氣品質維護區，為目前台灣海拔最高的空維區。依空維區管制規定，出廠10年以上的大客車須取得全國自主管理優級標章，或1年內有排氣檢測合格紀錄始得進入，迄今已有105輛不符規定遭受裁處。

為維護特定區域空氣品質，地方政府可依「空氣汙染防制法」第40條規定，因地制宜劃設空維區，透過禁止或限制高汙染車輛進入，實施移動污染源管制。截至今年5月31日止，全國已有19個縣市劃設52處空維區，環保署仍持續鼓勵各地方政府持續設置各類型的空維區，實施移動汙染源管制措施。

環保署空保處長蔡孟裕表示，針對阿里山空維區，迄今雖已有105輛大客車不符規定遭受裁處，這樣的不合格率其實並不高，最近疫情過後上山大客車(遊覽車)有稍微變多。而高山空氣因為稀薄，1、2期大客車因為是機械式供油，比較容易有柴油燃燒不完全排放黑煙的情況，因此才希望進入空維區的車輛都有經過排氣檢測合格，或是最新期別的大客車。

此外，嘉義縣環保局於2017年曾以空汙基金輔導阿里山林業鐵路及文化資產管理處，將穿梭於阿里山的柴油動力小火車加裝濾煙器，使粒狀汙染物不透光率由7.0m-1降至0.3m-1，改善率達9成5以上；後續林務局更爭取前瞻計畫經費，將全數阿里山森林小火車頭換裝低汙染引擎，大幅改善空氣品質。

嘉義林區管理處則以綠能、綠化及生活減碳為出發點，與在地客運業者及國內電動巴士廠攜手合作，導入10部低噪音、無排氣的電動中型巴士進行觀光遊園接駁，提供優質環保的行車服務，進一步保護阿里山國家森林遊樂區環境。