高雄30位高中生自組「下一代學生行人路權聯盟」，提倡捍衛行人路權，22日將在高雄街頭舉辦行人路權大遊行，2日下午於文化中心召開記者會，現場邀集各黨派民代及台南余姓女童家屬余爸爸到場，希望透過記者會能呼籲民眾有錢出錢、有力出力，達成募款金額並上街頭遊行。

2日下午下一代學生行人路權聯盟邀集跨黨部民代，包括高雄市議員張博洋、黃捷、白喬茵，以及時代力量黨主席王婉諭、台灣民眾黨秘書長周台竹、高雄市行人路權促進會理事長林于凱、行行好研究學會理事長林柏勛、高雄好過日協會劉航遠先生、台灣青年民主協會林思愷等人到場，唯獨民進黨未派人出席。

台南余姓女童父感慨表示，行人路權用意並非造成對立，政府政策的方案需要請大家不適用的來改善，但這不是我或下一代聯盟的意思，政府的改善設施造成不方便，先跟大家道歉。而行人路權這場惡夢看不到盡頭，因為隨時可能發生在每個人身上，或許台灣的政務有在為行人安全做改善，但下了車每個人都是行人，沒有人知道下個發生事故的人是不是自己的家人。

「我們的交通環境到底怎麼了？」白喬茵痛斥，大家從小就以為行人要自保、要閃避大車是理所當然的事情，就是因為這樣從小到大被灌輸錯誤的觀念，台灣的行人路權才會不斷的壓縮，壓縮到現在變成行人地獄。台灣的駕駛習慣教育、考照制度、取締狀況、道路設計都有非常大的改進空間。我們的考照制度，只有教人技術性的東西，完全沒有教如何當一個有安全素養的用路人。

林于凱也喊話中央部門，不要把責任推給地方政府，還說要因地制宜，做駕照改革花了好幾億，卻連最基本的考照都沒教育要禮讓行人。張博洋痛斥，一個國家必須高中生站出來維護行人路權非常可恥，即使交通部很想解決問題，但2個政策推出來的落差，民眾根本沒辦法跟上，讓人民無所適從。

下一代學生行人路權聯盟表示，此次預計籌措42萬元的募款，但目前僅有10幾萬而已，呼籲大家有錢出錢、有力出力，一起參加22日的高雄行人路權大遊行，捍衛身邊親友的交通安全。