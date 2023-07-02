韓國男星李帝勳曾演出《信號》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《模範計程車》等夯劇，今（2日）首度來台於Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，活動前接受台灣媒體聯訪，除了大秀中文撩妹喊「大家好，我是李帝勳，我愛你們」，並稱「為了要展現帥氣的面貌給大家，應該不能吃太多消夜的才對」，但還是難以抵擋台灣美食的誘惑，吃了牛肉麵、珍珠奶茶、炸雞，「臉有點腫，請大家體諒一下」。

李帝勳昨晚10點多抵台，「班機這麼晚，還有那麼多的粉絲來迎接我，真的很感謝，很可惜沒辦法一位一位親自問候」，接著表示，自己一到飯店打開電視，發現正好是金曲獎，「我就邊看直播，想說應該要買點什麼麵包、奶茶來配，就下樓到便利商店買食物吃」，並分享，對於便利商店內不能拍照、買專用塑膠袋時要用現金結帳感到很驚訝，「我被店員告知後很不好意思」，還說很可惜沒有吃到結帳櫃台茶葉蛋，「等等見面會結束後要去買來吃」 。

李帝勳大秀中文撩妹。（ON INN ASIA提供）

他在《模範計程車》中飾演飾演特種部隊出身的計程車司機，替無法透過法律伸張正義的被害者復仇，是否曾路見不平挺身而出？李帝勳說，雖然現在突然想不太到實際的例子，但他會從小事開始注重，「比方說丟垃圾一定要丟進垃圾桶裡，還有我看到有人插隊的話，我一定會生氣出面跟對方說。」並舉例昨天在要到飯店對面便利商店買東西時，雖然路上沒車，還是堅持走斑馬線，「現在想想我還是滿正義的，有道德良心！」

李帝勳擔心自己吃太多台灣美食會臉腫。（ON INN ASIA提供）

他和台灣相當有緣分，今年韓國百想藝術大賞上，和許光漢擔任頒獎嘉賓引起話題，李帝勳也分享當時的合作經過，透露當初收到邀約，「說是一個特別的嘉賓，本來以為是其他韓國男星，後來知道是台灣演員許光漢後，覺得那個畫面好像很難想像，就開始思考該怎麼迎接，先問他要穿什麼衣服，我也搭配一下，我之前有看《想見你》，後來覺得本人更帥」。而許光漢先前在IG上喊李帝勳「歐巴」（女稱男），李帝勳笑說：「我是希望他叫我兄（男稱男）啦，但叫我歐巴也沒關係。」

李帝勳和台灣相當有緣分。（ON INN ASIA提供）

另外，他也曾被網友說撞臉潘瑋柏，現場看到對方的照片後，他展現紳士風範表示，「這位很有名啊，我知道他，很榮幸能夠和他放在一起做比較」，更謙虛說「他長得比我帥」。至於先前與温昇豪有一面之緣，他也希望能夠與他合作。