樂天桃猿新洋投由規。（毛琬婷攝）

樂天桃猿日前宣布簽下新洋投由規，2日他從日本飛抵台灣後立刻來到桃園棒球場，之前在獨立聯盟時是球員兼教練身分，他坦言，上周收到桃猿邀約時有嚇一跳，「但想了幾天後，還是決定來台灣挑戰看看。」

由規在年輕時期就是備受期待的新秀，更是日職第1位飆出超過160公里「火球」的本土球員，不過後來受到肩膀、手肘傷勢影響，被日職釋出後轉往BC獨立聯盟埼玉武藏熱火熊隊發展。

轉戰獨立聯盟第1年時，由規抱持著想拚回日職的想法但沒能成功，第2年他也開始為長遠做思考，不過仍是想要繼續打球，所以決定以球員兼教練的身分在球場上拚戰。

「很開心現在又能回到職業打球。」由規坦言，雖然現在球速無法像過去顛峰時刻一樣飆出160公里的火球，今年最快球速也僅149公里，「但我現在有不同的型態，用不同的風格投球。」

在收到桃猿提出來台打球邀約後，由規也有透過影片觀看中職打者型態，他認為中職打者多數都是全力揮擊的方式擊球，自己也會擬訂出投球策略來面對打者。他也透露認識陽岱鋼、宋家豪及王彥程，都是之前在日職時曾經對決過或當過隊友。

由規透露，自己並不是首次來台，在2003年自己還是國中時曾以東北選拔隊身分來台打比賽，相隔20年再訪寶島，他十分期待，「沒想過還能來台灣打球，國中時的印象已沒有很深刻，只記得之前有去便利商店，跟日本的很不一樣。」