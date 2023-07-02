國家語言發展法上路，111學年度起本土語文納入高國中小部定課程，國中端去年針對1.8萬名7年級學生首度實施，今年將面臨3.7萬名國中學生，學生數加倍讓師資因應成為一大考驗。桃園市教育局坦言，原住民語因語別細且眾多，目前師資尚未到位，將持續尋找教師或申請直播共學。

本土語文於111學年度列為國中必修課程，從7年級學生開始實施，今年除了升上8年級的學生外，還要再加上7年級新生，面對修習本土語言的學生數加倍，由於教師考取證照需一段時間，再加上部分語別的師資難尋，恐出現不足的狀況，各縣市、各級學校如臨大敵、嚴陣以待，正在加緊腳步招聘及媒合。

桃園市教育局統計，去年國中學生有1萬3670人選修閩南語、3559人選修客語、30人選修閩東語（馬祖語）、755人選修原住民語、176人選修台灣手語。今年則預估，選修閩南語的學生數將攀升至2.8萬人、客語約7100人、閩東語約40人、原住民語約1400人、台灣手語約800人。

教育局初步盤點，原住民語因為語別多、師資難尋，目前尚未到位，桃園雖為客家庄，但閩南語還是最多學生選修的語別，所需師資人數也是最多，為此鼓勵教師多去考取中高級認證。將持續針對師資未到位學校召開列管會議，請學校積極尋找符合資格的現職教師、教支人員授課或申請國教署直播共學，讓師資到位無虞。

桃園市馬祖鄉親有逾5萬人，有著「馬祖第2個故鄉」的稱號，馬祖與的傳承顯得更為重要。有閩東語教師指出，早期隨著父母遷入本島的生活的馬祖二代們，多數因長時間未使用閩東語，為融入本島改學習閩南語、客語，對閩東語感到陌生，導致閩東語師資年紀偏大，難找到年輕人接手傳承。

對此教育局回應，110學年度起已培訓出27位教支人員，另也有規畫閩東語文教學人員媒合作業實施計畫，協助開課學校整合師資，並鼓勵不易聘得師資的學校申請遠距直播共學。