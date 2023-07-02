全球經濟前景仍不明，各地氣候又傳出極端異常，科法斯最新報告指出，先前對農產品的擔憂，今年第2季度陸續印證，未來幾個月，高昂的生產成本、貿易緊張局勢、氣候風險異常等，都將讓全球農業生產帶來壓力；科法斯指出，目前從氣候變化潛在影響來看，預估今年底開始，多種農產品如穀物、糖、棕櫚油等生產將受到影響，價格恐加劇波動。

北半球逐漸進入酷暑，科法斯觀察，嚴重缺水讓穀物(如小麥、玉米等)生產遭受重創，這樣的狀況或將持續到年底；此外，時序進入到第3季度，聖嬰現象會讓農產品生產狀況變得更糟；近來印太地區氣候暖於常年，並變得更加乾燥加劇氣候變化的潛在影響；科法斯表示，上述種種原因，推斷自今年底開始，多種農產品的生產將受到影響。

異常氣候為背景，包括糖、小麥、玉米和可可在內的農產品價格已然上漲；農產品價格與通膨習習相關，也影響各國貨幣政策走勢。

科法斯表示，「糖」囊括當前各類風險，是未來經濟趨勢的晴雨表，主要生產國實施出口限制，與此同時，布倫特原油價格促進了糖需求的增長，因為它可用於生產生物燃料乙醇。此外，未來天氣走向，增加了全球最大生產國(巴西、印度和歐盟)2023 年產量的不確定性。

科法斯表示，農產品仍是地緣政治博弈的核心；糧食供應是俄總統普丁高壓策略的重要組成部分，黑海運糧協議由此而生，預估這項控制措施或將持續到俄烏衝突結束；該協議每兩個月延長一次，因而顯得極其脆弱，全球穀物供應將面臨中期壓力。