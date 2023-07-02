交通新法近日上路，其中包括一條駕駛不禮讓行人最高罰鍰6千元的規定，且就算行人闖紅燈也要禮讓，讓不少駕駛直呼無法接受。有網友好奇，如果把對象從行人換成狗，那駕駛該不該禮讓？貼文曝光後引發熱議，有內行人指出，如果真的開車撞上狗導致事故發生，駕駛得要自行負責，反之肇責會是後車擔負賠償責任，因此就算狗狗闖紅燈，最好還是禮讓為上。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「狗在斑馬線上要不要禮讓？會不會又會有哪個狗養的跳出來說：『動物地獄』，然後又催生了一堆荒誕的罰則出來！」，最後也感嘆，其實現在很多行人不遵守交通號誌又不會走斑馬線，簡直比狗還不如。

對此，許多人紛紛回應，「那你撞下去啊…」、「當然要讓，撞下去車子不好清呀…」、「我會讓欸，狗又不會邊走邊滑手機慢得像烏龜」、「當然讓啊，狗狗乖乖的走斑馬線也沒故意拖慢為什麼不讓？」、「本來就都應該禮讓，國外很多影片都會停車等動物過，動物不懂，人也不懂嗎？」。

另外有不少內行人指出，「你撞狗犁田沒人會賠你，後車追撞後車賠，我寧願給後面的撞」、「後車全責，不用怕」。