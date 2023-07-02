今年大一新生人數將不到20萬人，對大學招生有重大衝擊。龍華科大校長葛自祥表示，面對少子化，大學只有兩條路可走，那就是瘦身及國際化；此外，教育部將補助私大生每年3.5萬元學費，這可能會扭轉目前高教競爭態勢，優質私校會受到更多學生青睞。

葛自祥表示，因應少子化，大學除了顧好辦學品質外，還要瘦身，處理不容易招生的學系，而留下具有特色的學系。如果大學瘦身速度不夠快，那在註冊率上將會很難看，進一步影響招生。

不過葛自祥也說，大學瘦身的同時，如何安置教職員的去處，這對學校是相當大的挑戰。目前一旦學校關掉一個系後，不管是將老師轉到其他系，或轉介到外面找工作，程序都相當冗長。他希望教育部可以顧及現實、簡化程序，以讓大學加快瘦身腳步。

現在許多學校要求老師要負責招生工作，但卻引來教團批評。不過葛自祥說，面對少子化，學系面臨生存危機，如果說老師不應負擔招生責任，這實在過於牽強。他認為，招生績效不應是評鑑老師的唯一指標，但應該納入。

葛自祥說，台灣缺學生，那只能到外面找，大學招更多國際生，是必然要走的路。不過，全世界都在搶國際生，有時候面試學生後當下就要決定要不要錄取，但台灣的規定卻缺乏彈性，要學生先報名、再由學校審查、最後才錄取，這樣的招生程序，實在不符需求，教育部應該鬆綁規定。

過去在國內高教競爭中，私校因為學費比較貴，因此在招生中處於弱勢。不過隨著教育部將補助私校學生學雜費每年3.5萬元（相當於一學期1.75萬元），這可能扭轉公私校的競爭態勢。

葛自祥指出，過去已有許多宗教團體設立的私立大學採國立收費，招生狀況都變好，顯見拉近跟公立學校學雜費差距有利於招生。以龍華科大的商科為例，每學期學雜費4.4萬元，若政府補助1.75萬元，學生只要繳2.7萬元，這與台科大商科學雜費2.4萬元已非常接近。

葛自祥說，教育部補助私校學生學雜費後，優質的私校將受惠。譬如北部學生過去會到中南部去讀公立大學，但現在公私立學校的學費拉近了，他們可能就會選北部的私立大學來讀，這將扭轉我國高教競爭態勢。