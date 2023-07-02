國民黨總統參選人侯友宜1日參加國民黨台北市黨部總統暨立委候選人造勢大會。侯友宜致詞再提能源政策，核二廠、核三廠不能讓它先除役。核一經過專家評估後，能再啟動，就再啟動。侯也重新闡述兩岸論述，強調會繼續國民黨原有的政策，原有的方向，在當年前總統馬英九兩岸政策的穩定上，再加強國防，阻絕想要侵犯我們的國家，讓它付出不敢發動戰爭的代價。

侯友宜上台致詞說，他參選要解決民進黨八年來的問題，政治支票亂開，民不聊生。講非核家園，不缺電可能嗎？非核家園20％達不到，已經是國安問題，不是缺電問題，不趕快扭轉過來，民生產業將面對更嚴峻挑戰，能源政策完全錯誤。

侯友宜指出，民進黨怎麼把天然氣跟燃煤占比達到80％，國外50％到70％就很高， 再生能源說要20％，結果10％都做不到，不趕快做調整，電價調漲，生活怎麼過，他這段期間不斷請益，看過前總統馬英九、國民黨主席朱立倫，多位能源專家，大家期待他上任後，重新調整能源配比。

侯友宜表示，核電在核安妥善處理，核電絕對是他的選項，他有能力面對危機，安全減碳是核能的原則，目前核二、核三除役，不能讓先除役。至於核一，經過專家評估後，能再起動，就再啟動，把所有核電做為乾淨能源的最佳選項，讓電價下來，基載電力永續。

另針對兩岸政策，侯說他身為總統參選人，有責任扛起兩岸穩定，也會繼續國民黨原有的政策方向，在當年馬英九兩岸政策的穩定上，建構兩岸社會安定。

侯說過去推動兩岸打擊犯罪，他是見證者也是參與者，馬英九任內簽定兩岸合作打擊犯罪機制，就是兩岸願意在對等尊嚴底下，不斷務實交流溝通的證明。

侯承諾，他會在歷任前輩上會繼續往前走，除了對等尊嚴外，也要展現實力，在國防也要不斷加強，要有信心阻絕想要侵犯中華民國的國家，要讓它付出不敢發動戰爭的代價。

侯說道，和平是這次選舉最重要的主軸，今年到明年的投票，和平跟戰爭是選擇，代表著全台灣人民的心聲，他會捍衛和平會守護民主，也會讓國家永續繁榮，「我就是用這樣的態度參與選舉」。