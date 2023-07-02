國人去年10大死因第5名為腦血管疾病，死亡人數高達1.2萬人，「腦動脈瘤」就是引起腦血管疾病的其中之一。醫師指出，腦內動脈某個地方特別脆弱，當血液反覆路過撞擊，會形成囊狀物的血管瘤，腦動脈瘤好發年齡為40至70歲，又以女性發生率較高，提醒民眾平時要控制體重維持標準BMI、定期做健康檢查。

部立桃園醫院分享個案，有名53歲羅姓婦人日前因突然頭痛、嘔吐，接著意識昏迷倒在家中，最後被119送至急診治療，經了解後，發現羅姓婦人每天會抽約5分之1包香菸，有著高血壓病史，而平時沒有定時監測血壓或服用藥物治療。院方進一步替其進行腦部電腦斷層檢查，隨後發現羅姓婦人有瀰漫性蜘蛛膜下腔出血、顱內出血及腦室出血，立即再進一步安排血管攝影，這才發現前交通動脈瘤。

部立桃園醫院神經外科醫師陳捷一表示，羅姓婦人在緊急施行開顱動脈瘤夾閉手術、腦室外引流及顱內壓監視器置入手術後，成功轉回普通病房，目前意識清楚，可簡單對話，持續在復健中。他指出，有自發性蜘蛛膜下腔出血者，約有85％的患者會被檢查出腦動脈瘤，其死亡率高達18至24％以上。

陳捷一說明，腦動脈瘤多發生於內頸動脈系統，最常見的是前交通支，其次為後交通支，再來是中大腦動脈。臨床上常因為突然頭痛、頭暈、噁心嘔吐、頸部僵硬、癲癇，甚至意識昏迷到死亡，原則上昏迷指數較低的患者，預後的狀況也會越差。早期治療可避免動脈瘤的再破裂出血，同時可儘早治療血管收縮，避免過度血管收縮引發的腦缺血或腦梗塞。

部立桃園醫院專科護理師陳美芳說，腦動脈瘤是一種非常嚴重的血管疾病，治療時機若被延誤往往會造成患者癱瘓、變成植物人甚至死亡。為此也提醒民眾，記得平時養成良好習慣，切勿抽菸及喝酒，採清淡飲食，平時養成良好的運動習慣，控制體重維持標準BMI，最重要的還是要定期做身體檢查，注意自身的健康狀況。