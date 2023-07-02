登革熱疫情嚴峻，台南市登革熱防治中心持續進行擴大採檢。（登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市本土登革熱病例數創單日新高，一口氣暴增28例，累計已達158例。登革熱防治中心表示，經過疫情調查後，所有新增病例的居住地或活動地，都與仁德及東區等2大高風險區有關。

登革熱防治中心說，截至今天下午4點，經疾病管制署研判新增的28例登革熱病例中，仁德區新增15例、東區新增11例、安南區新增2例，年齡均介於16歲至87歲。其中，有11例是由診所或醫院通報確診，17例由防治中心擴大採檢發現。

因應台南登革熱疫情嚴峻，縮短檢驗時間才能及早介入防治，登革熱防治中心也根據疾管署制定的登革熱防治工作指引規定，針對仁德、東區等2大高風險區的登革熱通報病例，經以NS1快篩結果陽性即判定為確診病例，因此今天的病例數才會高於前幾日。

防治中心還說，今天新增的28例中，有17例是6月30日送疾管署檢驗及研判的病例，另11例為昨日下午4點至今天下午4點高風險區NS1快篩陽性病例。防疫人員針對今天新增病例，均已立即進行居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

統計至今，台南市的病例遍及7個行政區，以仁德區95例最多，東區48例居次，安南區4例，永康、善化、南區各有3例，北區2例。