第四屆「兒童專注力與情緒管理訓練─獨輪車」，2日在新社國小舉辦成果發表會，學生經過3年訓練有成，情緒穩定還有挫折忍受力都有顯著提升。縣議員吳旭智及新竹縣有智一同未來教育發展協會，感謝新社國小協助提供場地，新竹市映興國際同濟會及多位善心人士的贊助，讓第四屆的活動可以圓滿落幕。

成果發表現場，如同往常邀請當屆的孩子表演，還有家長分享，跟以往不一樣的是，協會持續關心前幾屆孩子的情況，並邀請前幾屆的「學長姐」來現身說法，有2位學員因有事無法過來，家長分別錄影或寫文字心得，表達這幾年來的改變。

第1屆1位學員是當初唯一國中生，今年要上高中，學測得到5A7＋的好成績，他分享來到這邊後，發現自己不是最特別的，同伴做得到，他也做得到，努力練習，課程結束後，發現自己更容易管好自己了！

目前國二的第1屆學員，今年成績考了全校第18名，他來婆婆分享，當初每周從關西帶孫子過來竹北學獨輪車，後來很懂事，幫忙阿公洗澡，晚上若阿公跌倒也會幫忙，身為特殊生的家庭，愛心、毅力、耐力都很需要，就像馬拉松一樣，期待獨輪車的訓練可以持續舉辦，幫助更多孩子。

第3屆的女學員原本情緒、行為都無法控制，現在可以上台侃侃而談，自己比以前更專心、更有耐心，學習也比以前更進步，成績都有90分以上。她勉勵第四屆學弟妹，一開始學習有點困難，只要慢慢地學，總會學會。

教育局副局長蔡淑貞表示，騎獨輪車好處很多，可以訓練專心、耐心、毅力，「別人做不到，但你可以做到！只要堅持、耐心有毅力，一定可以達到目標！」

台北市教育關懷協會的尹玉娟理事長說，每一屆的孩子都不一樣，但每個孩子就像自己的孩子一樣，勉勵家長不厭其煩的陪伴，對孩子們未來的發展很有幫助。

吳旭智表示，每一屆獨輪車結業後，很感謝尹玉娟理事長持續關心前幾屆的孩子，發現孩子的成長非常大，獨輪車訓練已不再只是短短18周的事情，將持續帶給孩子們未來發展很多的可能性，這是非常有意義的事情！