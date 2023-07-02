台北市財政局稅捐稽徵處公告2023年重大欠稅名單，欠稅前3名為蘇廷潤、環亞大飯店及忠一建設，蘇男自2000年起至今欠稅土地增值稅及罰鍰金額逾3億6000萬元，目前已移民至國外。

根據台北市地方稅個人累計欠稅逾1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元欠稅人名冊，蘇廷潤自2000年起欠稅土地增值稅或罰緩累計金額達3億6597萬6294元。

其次為環亞大飯店自1998年積欠房屋稅、2006年至2022年積欠地價稅，累計總金額達1億5263萬4057元，以及忠一建設2007年至2022年積欠地價稅及罰鍰5422萬2755元。3戶累計欠稅或罰款總金額為5億7283萬3106元。

稅捐稽徵處表示，此次依照《稅捐稽徵法》第34條及財政部函文，公告2023年台北市地方稅個人累計欠稅逾1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元欠稅人名冊，公告期間自7月1日至12月31日止。