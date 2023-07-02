竹聯幫信堂邱姓前堂主今日公祭，逾千名賓客到場弔唁，中壢警方出動116人盤查維持秩序。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

26歲陳姓男子（右一）在公祭會場附近的超商順手牽羊，偷走同場賓客34歲江姓男子的皮夾。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方表示，將持續執行防制幫派公開活動臨檢及掃黑行動專案，對幫派公開活動管制並臨時設置盤查點，維護社區治安。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

竹聯幫信堂邱姓前堂主今日公祭，千名賓客到場弔唁，桃園市中壢警方出動116人盤查維持秩序，賓客中34歲江姓男子在附近超商遺失錢包，豈料警方調查竟是同場賓客26歲陳姓男子順手牽羊，依法通知到案說明，另在現場更查獲2名通緝犯移送歸案。

據悉，外號「蕃薯哥」的邱姓前堂主於6月8日離世，享壽68歲，2日上午於中壢培英路辦理大型公祭，超過1000名穿著黑衣、白襯衫的賓客到場追思弔唁，「白狼」張安樂也現身公祭會場，中壢警方不敢大意，動員116人到場蒐證、設置盤查點並維持秩序。

警方表示，參加公祭的江男今早7時許前往超商購物，不慎將皮夾忘在超商外用餐區座椅上，剛好經過的陳男心生歹念將其拿走，還若無其事地參加公祭，江男發現皮夾遺失後，趕緊跑到一旁中福派出所報案。

警方調閱監視器發現，陳嫌穿著白襯衫，一旁公祭會場內賓客也是穿著白襯衫，研判很可能在行竊後就前往附近公祭會場。警方立即通知在公祭會場值勤的同仁加強辨識，果然40鐘內就在會場中發現陳嫌，沒想到陳嫌與遭竊的江男竟是參加同一場公祭的賓客，警方依法通知陳嫌到案說明。

此外，警方更在公祭會場盤查到另2名通緝犯，分別為25歲江姓男子，是士林地檢署發布的過失傷害通緝犯，另名24歲呂姓男子則是彰化地檢署發布的詐欺通緝犯。訊後陳男依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦、江男與呂男分別移送士林地檢署及彰化地檢署辦理歸案。

中壢分局長唐嘉仁提醒，貴重物品例如手機、錢包一定要隨身攜帶，保護財物避免遭宵小覬覦，更強調組織犯罪防治條例修正案已三讀通過，將持續執行防制幫派公開活動臨檢及掃黑行動專案，對幫派公開活動管制並臨時設置盤查點，維護社區治安，確保中壢居民生活在安全與和平環境中。