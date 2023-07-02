台塑企業敦親睦鄰從教育著手，針對雲林縣麥寮鄉國中小學生規畫「暑期國際英語文體驗營」，聘請外籍老師授課，3天課程完全免費，並供應中、晚餐，主辦單位麥寮高中2日表示偏鄉地區外語教育資源相對缺乏，希望透過全英語環境及多元課程，啟發孩子對英語的興趣，讓孩子不要輸在起跑點。

台塑企業針對六輕所在地麥寮鄉辦理「英文提升教學計畫」，今年邁入第4年，由麥寮高中聘請2名外籍老師，針對學校國中部、高中部、教職員開辦授課，除了增進學生英文能力，也培養教職員成為英文教學種子教師。「暑期國際英語文體驗營」則是配合「英文提升教學計畫」的一環。

麥寮高中校長吳政憲表示，體驗營報名時間於3日截止，11至13日登場，將招收學區國小高年級與國中一年級共60名學生，營隊3天上課及午、晚餐費用全免，交通往返須自理，請學校老師及家長於營隊報到日及結業日，親自接送學員至營隊地點。

吳政憲說，體驗營希望透過外籍教師教學，將英語融入活動中，讓學員學習生活英語並增加主動開口說英語機會，並於營後持續主動學習，提升偏遠地區學習英語機會，增進國際觀與國際接軌。另外，學員須於營隊結束時參加成果發表會，全程參與的學員將發給營隊結業證書。

吳政憲指出，藉由台塑企業的「英文提升教學計畫」，今年通過全民英檢初級16人、中級6人；多益測驗690分2人、770分1人；高中英語聽力測驗A級3人。並獲邀參加2023年香港新亞中學國際高中模擬聯合國成果分享會，加上體驗營的扎根，希望打造麥寮鄉成為雲林沿海的雙語教學示範鄉鎮。