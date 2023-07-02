「巴賽麗廳La Brasserie」獲選法國外交部推薦法國美食餐廳。（台北亞都麗緻大飯店提供）

「巴賽麗廳」7月限定推出的「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋｣，是法國18世紀流傳至今的經典名菜。（台北亞都麗緻大飯店提供）

「巴賽麗廳」法國月，點購指定經典名菜，加贈法國國旗版馬卡龍1顆。（台北亞都麗緻大飯店提供）

7月14日為法國國慶日，獲選法國外交部推薦法國美食餐廳的台北亞都麗緻大飯店「巴賽麗廳La Brasserie」，推出法國傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」和加贈法國國旗版的馬卡龍等優惠，讓賓客穿越「食」空，與法國跨時區同慶。

「巴賽麗廳」以法國美好年代Brasserie風格打造，為全台擁有法國經典氛圍的法式小酒館，呈現出獨特浪漫風格與濃厚人文氣息。考究自歷史典故的經典傳統菜色或法式名菜，像是馬賽魚湯、威靈頓牛排等法國菜，受到許多藝文人士鍾愛。即日起至7月底，餐廳以充滿法國歷史意義的傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」Hachis Parmentier迎客，與賓客齊慶法國國慶日。

「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」Hachis Parmentier中的要角馬鈴薯，被18世紀時一位多能的法國化學家Antoine-Augustin Parmentier引入法國栽種，成功解決當時飢荒嚴重的問題，短暫穩定社會局勢。而馬鈴薯也不負眾望，協助歐洲度過好幾次大饑荒，以馬鈴薯為主角創作出來的「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」Hachis Parmentier在18世紀便成為法國家常經典名菜。

「巴賽麗廳」在7月的法國月慶典中，主廚以澳洲和牛肉與馬鈴薯泥交錯層疊，加入葛瑞爾乳酪調味，進入烤箱烤至表面微焦，入口綿密的口感柔和的在嘴中散開，最後齒間留下淡淡的薯泥香氣與餘韻讓人回味。節慶限定每道1580元加1成。

另外，點購菜單標示法國國旗的經典菜，業者加贈法國國旗版的馬卡龍1顆，藍、白、紅相間繽紛吸睛。法國人歡慶慶典無酒不歡，享用套餐可用1000元優惠價加價體驗Holiday Pairing ，享受以啤酒、葡萄酒與威士忌3款風格迥異飲品，為餐點增色。民眾在每周一與周四晚間8點後、7月14日法國國慶當日前往餐廳用餐，當天全日啤酒派對可享每杯折100元，可品飲法國進口可倫堡啤酒1664 Beer、Bastille1789 Whiskey，華麗法式口感，讓人仿佛置身花都巴黎。7月14日當天晚餐用餐賓客再享現場賓果連線，有機會獲贈國慶大獎。

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