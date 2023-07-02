每年4～9月是秋葵的產季，現在吃正是時候，其不僅口感特殊，營養價值更是超乎想像。營養師李婉萍表示，秋葵不單是補鈣理想來源，還能提高飽足感、穩定血糖及降膽固醇，可說好處多多。她更提到，富含維生素A的秋葵，和礦物質鋅一起攝取，營養效果加倍。不過，她也提醒，秋葵因富含鉀離子，對需要限鉀的腎臟病患來說，不宜過量食用。

李婉萍曾在臉書專頁「李婉萍營養師」與個人網站「李婉萍的營養天地」發文分享秋葵相關知識。她表示，秋葵又有「綠人參」的別稱，含有多種維持人體的重要營養素，包括碳水化合物、膳食纖維、不飽和脂肪酸、多種維生素、植化素以及鉀、鈣等礦物質。

李婉萍進一步說明，秋葵因草酸含量較低，有助提升鈣質吸收率，對於飲用牛奶易腹瀉或全素飲食者來說，是攝取鈣質的天然來源；其中含有鎂質，不但和穩定情緒與神經肌肉作用有關，也能幫助鈣吸收得更好；含有維生素A，能維護視網膜健康達到護眼功效。

而秋葵也是減重好幫手，李婉萍說，若從熱量來看，100公克秋葵應提供36大卡的熱量，但因膳食纖維屬於醣類，因此必須扣除1克約2大卡的熱量，實際上吃進約10根秋葵，人體只會產生28大卡熱量，也就是所謂的「修正熱量」。膳食纖維能提高飽腹感，自然達到控制體重的作用。

除此，李婉萍表示，一篇對抗糖尿病作用的研究論文指出，無論是整株秋葵或萃取物，但不包括秋葵水，都有助降低血糖，除了膳食纖維外，其中的多醣體、多酚物質（植化素）都能修復受損胰臟細胞，從而達到血糖恆定的效用；且經過煮沸或烘烤等烹調，都不會對秋葵抗糖尿病的潛力造成顯著影響。此外，秋葵含有的菸鹼素（維生素B3），也有助降低人體中的三酸甘油酯與膽固醇。

另外，李婉萍還提到1食用小技巧，因秋葵也富含維生素A，若和礦物質鋅一起攝取，有利於維生素A的轉換，營養效果加乘。可以和海鮮一起吃，或將秋葵切成小段和蝦仁拌炒；做成秋葵蒸蛋或炒蛋也不錯，因為蛋黃中也含有維生素A及葉黃素，護胃又養眼。