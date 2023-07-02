台灣在南美唯一邦交國巴拉圭，具有特殊的政治、文化與經貿交流地位，佛光山經歷30年耕耘，7月1日在佛光山宗長心保和尚主持下，巴拉圭佛光山落成開光，成為巴國最大佛教寺院，為宗教文化外交寫下歷史新頁。

除了東方市市長代表Sr. Miguel Prieto外，當天高巴拉那省（Alto Paraná）16個市有9位市長蒞臨，省長代表Roberto Gonzalez Vaesken、國防部長Oscar Gonzalez、觀光部長Sofia Montiel、中華民國駐巴拉圭東方市總領事張俊彬、中華民國派駐巴西代表處的溫耀禎代表，社團僑領以及巴西、巴拉圭、智利、阿根廷、烏拉圭信眾組成的獻供團等近千人與會，海會雲集南美，盛況空前。

張俊彬表示，佛光山在全世界有300座道場，現在巴拉圭也成為其中一個。未來，巴拉圭佛光山將是所有華人心靈信仰的中心，更是穩固雙方外交的重要力量。

現任巴拉圭佛光山住持妙遠法師談到興建過程，內心充滿感謝，一路來有許多貴人扶持，尤其佛光青年特別有緣。

1992年，佛光山開山祖師星雲大師應邀到巴拉圭弘法，提到人間佛教的重要性，由紀文祥、李雲中等人組織佛光會。同年9月20日，大師二度蒞臨，國際佛光會巴拉圭協會正式成立，成為巴拉圭第一個佛教團體。

初期，從信徒家中之客廳開始，進而租市中心的玫瑰大樓，讓華僑在商務之餘，有共修場所。

1993年8月後，佛光山派駐法師，聚集多方因緣下，在東方市中心的國際大樓5樓，成為巴拉圭禪淨中心，1994年啟用。期間歷經覺聖、覺文法師等在地耕耘，嶄露弘法成果。

直到2015年，時任南美總住持的妙遠法師來到巴拉圭主法梁皇法會，見到信徒人數爆滿，禪淨中心已不敷使用，於是動念籌建新道場。

在佛光會會長張鳳琴陪同下尋覓到現今寺地，並在蔣龍居士安排下，聘請到巴國籍建築師Roberto Caballero來協助，不可思議因緣的許多建寺人才，紛紛主動前來服務。

落成典禮上，由心保和尚頒發7位建寺有功人員獎狀，有蔣龍、Ing.Luis Roberto Caballero Gonzalez、陳世賢、尤南嚴、黃耀榮、吳鎮州、蔡宗憲等，都是長年發心的義工。

2016年5月動工，一切看似十分順利，然原預定2020年3月竣工時，舉行落成開光，卻遭遇世紀大瘟疫新冠病毒肆虐全球，只好被迫延宕。

回憶當時情景，妙遠法師仍心有餘悸，原本他從巴西來到巴拉圭籌備落成事宜，遇到境外封鎖，反倒居留在巴拉圭半年回不去，疫後重啟足足延遲了3年。

「這一刻可謂千載一時，一時千載」心保和尚表示，星雲大師在寫〈三寶頌〉時，醞釀了40年，辦報、辦大學也在佛光山30年後，如今巴拉圭佛光山能夠等待30年落成，表示當地信眾護持的信心，非常堅固，感謝大家不忘初心。

心保和尚勉勵大家能成為不請之友，自發自動回來，弘揚人間佛教，透過大家的護持，留給下一代慈悲與智慧，也是大家的功德所在。

巴拉圭佛光山建地面積2543平方公尺，內部設有佛殿、禪堂、教室、會議室、美術館、廚房、齋堂、滴水坊、停車場等，是一座多功能的現代化寺院，也是眾生心靈的加油站，人間的淨土。