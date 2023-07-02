男星蔡徐坤過往以選秀節目《偶像練習生》一炮而紅，不過人紅是非多，過往他曾捲入不少爭議風波中，讓粉絲看了相當心疼。誰料，他日前被大陸狗仔爆料曾與一名女子一夜情，事後還逼迫該女子墮胎的消息，在陸網上引發熱議，近期更疑似遭到官方點名，要求做好「風險管控」。

蔡徐坤日前爆出與女子一夜情，並逼迫該女子墮胎的傳聞後，在微博上掀起兩極討論，粉絲群體也分為維護偶像以及決定脫粉兩派，雙方之間交鋒不斷。然而蔡徐坤方截至目前並未對此傳聞做出回應，且28日更爆出其演唱會將正常舉行的消息，讓外界以為他已經安然度過此風波。

不過在昨(1)日，明星代言規範委員會發文提醒，由於文中以「大陸男歌手蔡某某」為題，要求相關品牌方、演藝經紀公司、MCN經紀機構對其做好風險把控，看似在暗示蔡徐坤的事件，並要求其出面對此事作出回應。另外，更有網友分析蔡徐坤近期作品的異動，其一是先前參與錄製的綜藝節目《奔跑吧》延期播出；其二是TMEA音樂盛典的名字被清除；其三是在豆瓣主頁上已不見他的作品，種種跡象讓網友們越發的關心該事件的後續發展。

對此，在蔡徐坤最新的微博貼文的留言區中，除了關心他的近況外，也出現不少對此事件的討論聲浪，網友表示：「感覺在某男星之後再也不敢隨意發表評論，很容易被打臉」、「都被點名了還是趕快回應吧，不管事情真相為何」、「滿朝文武在此，有何事不敢言。」

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