花蓮一名後備指揮部的少校阿男（化名），在新竹後指部期間，與一名蔡姓人妻發生婚外情，不僅用戰情室電話與人妻通話152次，甚至擅離職守只為與人妻用餐，遭蔡女丈夫抓報並申訴妨害家庭，最終被陸軍解除召集；阿男因不滿處分，對國軍提告程序不合法，最高行政法院裁定撤銷原處分確定，得以保留官職。

據判決書指出，阿男（化名）原是花蓮縣後備指揮部少校動員官，在任職於新竹後備指揮部期間，經後指部審認，阿男於2019年2月至10月間與營外已婚蔡女有不正當言行，並於同年6月間在租賃套房與蔡女獨處浴室數分鐘及同住一宿，遭蔡女前夫申訴妨礙家庭。

同年4月至9月間，阿男於輪值戰情官期間密集撥打戰情室公務民線電話與蔡女聯絡計152次，通話時間累計24.1小時，違反戰情作業規定；又於同年10月5日擔任戰情官期間，未經權責長官核准，擅離職守至服務臺與蔡女用餐逾20分鐘，違反戰情作業紀律，最終被記1大過、1小過、2申誡，同年度考績評列丙上，經召開不適服現役人事評議會，考評阿男不適服現役，報請國防部解除召集。

阿男因不服，提起行政訴訟，主張人評會會議紀錄有2個版本，未盡正當法律程序，屬於程序不合法。陸軍司令答辯，是因承辦人繕打作業未盡詳實，經國防部後指部要求才詳盡記載，內容差異並非刻意偽造或竄改。

一審法官認為，人評會會議過程均有錄音，但因時間久遠錄音檔案未予保留，現已無法提供，並未能舉證以實其說，原審無從檢視查明，難認為合法踐行正當法律程序，因此撤銷原處分。軍方上訴，最高行政法院駁回，維持原判確定。