統一獅洋投勝騎士好表現被韓職起亞虎隊注意到，跟獅隊買斷他的合約，可能會在近期離台，但確切時間仍未定案。首次來到亞洲打球的勝騎士，來台半個球季就已融入球隊，對於要離開台灣他也十分不捨，但也十分榮幸能夠參與2場關鍵戰役，將自己的名字寫在獅隊歷史中。

現年28歲的勝騎士美職時期從未上過大聯盟，最高層級來到3A，今年中職也有其他球隊鎖定他，但他最後決定為獅隊效力，來台半個球季出賽10場9場先發，拿下8勝1敗、自責分率1.44，成為獅隊上半季能夠奪冠的關鍵人物之一。

勝騎士表示，目前還沒有確定班機時間，還在等韓職那邊替他處理簽證及相關文件，「目前有聽到可能是禮拜二，但都還沒定案。」來台半年多的時間，勝騎士與隊友相處融洽，這段中職打球時光也是生涯中很棒的經驗。

來台初登板就幫獅隊奪下隊史第1800勝，最後一場比賽又幫獅隊奪下首張季後賽門票，勝騎士感到十分榮幸，「從開季到奪得季冠軍，這段時間我們一起經歷了很多事，很享受自己是獅隊一員的時光，我也相信這些隊友能有機會贏得台灣大賽。」

對於離台倒數，勝騎士坦言最不捨的當然是獅隊隊友，「我們就像是一家人，像個大家庭一樣，每個人的相處都很棒，當然我也會想念台灣的一切。」他也提到這半年的台灣行帶給自己很大挑戰，「像是天氣，之前在小聯盟時從未遇過在雨中投球，打者型態也不一樣。對於韓職我也是很陌生，剛剛布雷克也有給我一些資訊。」

勝騎士也提到自己很喜歡「台式應援」，認為這能讓球迷很投入比賽中，「前幾天在新莊封王戰也很特別，拋彩帶的瞬間很美妙，我覺得中南美洲、美職都可以參考一下，全世界的棒球都用這樣的應援方式。」