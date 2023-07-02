日籍球星大谷翔平未來動向受到各方矚目，傳聞大都會也是可能的落腳處，日前「梅子大軍」名將赫南德茲（Keith Hernandez）表示，並不會為了大谷翔平，而讓出自己已經被球團退休的17號球衣，身為大谷粉絲的小熊投手史卓曼（Marcus Stroman）則找到機會回應開酸。

大都會上賽季替赫南德茲舉辦17號球衣退休儀式，1983年開始後的7個球季，赫南德茲效力大都會多次入選明星賽、金手套，是打線上的重要支柱，赫南德茲退役後也轉戰主播台，擔任大都會球評，因此深深受到地主球迷所喜愛。

日前赫南德茲在轉播中被問到，若大谷翔平加盟大都會，自己是否會同意讓他穿上17號球衣，赫南德茲給出否定的回答。曾效力大都會的史卓曼在推特發文暗酸，「無論大谷翔平去了哪裡，17號球衣都應該是他的，試想一下，無法在自由市場成功簽下大谷翔平，卻只是因為某些過時的老古董不願放棄他的背號，這會把我笑死。」

大都會球迷對史卓曼的離隊並不諒解，甚至曾以種族歧視的字眼賴辱罵他，因此讓史卓曼非常不開心，並稱大都會球迷是最垃圾的群體，史卓曼可能想藉著此事來揶揄大都會。大谷翔平在今年WBC冠軍賽大放異彩，最終順利奪魁和拿下賽會MVP，這讓同樣曾經榮膺經典賽MVP的史卓曼也讚不絕口，在推特上大力稱讚大谷翔平，「給他10億美元吧！這隻在棒球場上如同神話般的獨角獸。」