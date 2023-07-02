「義捐秀髮，美麗重生」活動邁入第16年，2日有逾400人捐髮響應，其中有9名男性創新高。（蔡依珍攝）

「義捐秀髮，美麗重生」活動邁入第16年，2日有逾400人捐髮響應，其中有9名男性創新高。（蔡依珍攝）

「義捐秀髮，美麗重生」活動邁入第16年，2日有逾400人捐髮響應，其中有9名男性創新高。（蔡依珍攝）

王家三姊妹一起來捐髮。(蔡依珍攝)

立委萬美玲感謝54名美髮師在假日最忙碌的時候響應義剪活動。(蔡依珍攝)

邁入第16年「義捐秀髮，美麗重生」活動，2日有逾400人捐髮響應，其中有9名男性創新高，鄺先生本來只是「耍帥」留長髮，3年前母親癌逝讓他下定決心捐髮助癌友，活動中剪下逾30公分、長度過腰的健康長髮「恢復男兒身」。立委萬美玲盼持續給癌友心理上最大支持。

由立委萬美玲及桃園市兒童少年保護協會共同主辦的捐髮活動邁入第16年，萬美玲說，多年前到林口長庚醫院探望罹癌的小朋友時，發現他們要回到學校生活，外觀上恢復也是重建之路很重要的一環，因此開辦義捐秀髮活動，且除了募集頭髮外，也邀請許多好朋友出錢出力，募集製作假髮費用，讓癌友們都能有一頂專屬的假髮，重新找回自信，每年都獲得很多人響應，尤其大部分是小朋友，捐出自己美麗的長髮，讓癌友在抗癌過程更有自信和尊嚴。

副市長王明鉅表示，過去在台大醫院擔任副院長時，很多癌友都害怕化療，除了身體不適還有掉髮問題，因此各大醫學中心都努力募集假髮等資源幫助癌友，萬美玲一辦就長達16年，且協辦單位越來越多實在很了不起，相信未來活動也會越來越盛大。

林口長庚醫院副院長賴瓊慧表示，長庚擔負起全台1／4以上癌友照顧工作，除了生理上的治療，更重要的是對癌友心理上的照顧，因此成立癌症資源中心，並從2014年起跟萬美玲合作一起幫助癌友製作專屬假髮，給癌友心裡上最大的照顧與支持。

今年男性捐髮者創新高達9位，響應的桃園區東埔里長江慶尚笑說，本來是女兒想捐髮，但去年她跟媽媽去燙頭髮，自己就被「放鴿子」，他說很佩服女生照養長髮，剪掉正好可以清涼一「夏」。