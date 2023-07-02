公園戲沙能否加水玩引發兩派家長論戰。（蔡依珍攝）

近日有家長因大有梯田生態公園的沙坑能否加水玩吵翻天，養工處坦言，該處是耐磨、易清理的矽晶砂，因加水不易塑形，才會有工作人員開口勸，但其實下方有排水陰井，且定時翻沙、消毒檢查，並未嚴格禁止，全市26座沙坑有12座是矽晶砂，呼籲玩後帶走垃圾並確實清潔手足。

暑假到了，公園成小孩從早到晚放電好處所，有家長反映，大有梯田生態公園的沙坑只有假日開放，平時或下雨都會鋪上防水墊避免沙子流失，她看到有小孩倒水進沙坑出言勸導，卻被其他家長埋怨，她電洽公園管理處也說不行加水，覺得委屈上網發文，但有家長指出，特公盟都主張玩沙加水可以堆疊出更多形狀，讓小孩發揮創意，不解為何不行，引發兩派家長爭論不休。

桃園市養工處指出，大有梯田生態公園砂坑種類為矽晶砂，俗稱「矽砂」，是製作玻璃的主要原料之一，因該砂種堅硬、耐磨、化學性能穩定且易清理，故常被使用於幼兒使用的沙坑，但加水後不具塑性，雖然矽晶砂市價約每立方要1萬2000元，比一般河沙每立方約1700元高出許多，桃園仍有12座公園採用矽晶砂，另外16座公園仍維持一般河沙。

養工處說，兒童透過沙坑遊戲豐富其觸覺感受能激發創意玩法，且公園沙坑下方都有設置集水陰井排水，因此並無禁止遊戲時加水，但儘管有定期檢查、翻沙、消毒等措施，仍要呼籲大家，遊戲結束後不要留下垃圾雜物，並要確實清潔手足。