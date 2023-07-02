劉奕兒劇中被爸爸沈孟生呼巴掌仍堅強不落淚。（三立提供）

劉奕兒劇中被爸爸沈孟生發現簽合約真相。（三立提供）

三立、華視愛情輕喜劇《鬼之執行長》劇情進入新一波高潮，沈孟生飾演的梁爸得知女兒靜岑(劉奕兒飾)女扮男裝和執行長關恆煒（張立昂飾）假裝談戀愛的原因，原來是為了賺2百萬把家中的麵包店買下來，沈孟生把女兒找來問清楚，並逼她解除這份戀愛合約，但劇中靜岑為了對恆煒的承諾堅決不肯，被氣憤的梁爸賞耳光，也讓兩人的合約關係種下新的變數。

在拍這場巴掌戲時，劉奕兒表示每一個鏡頭情緒都很滿都落淚，但導演說要表現堅強，雖然心很痛但不能流淚，而沈孟生幾次拍下來真的打到劉奕兒的臉，「好在我臉皮夠厚沒有怎樣！」她笑說每次眼眶有淚都要hold著，因為大家相處就像家人，所以演起來都很入戲。當初劉奕兒在試鏡的時候，她一拿到劇本時就積極爭取這角色，因為她說這角色跟自己很像，她也有一個姊姊，目前跟家人一起住，完全可以理解劇中靜岑的選擇。

劇中靜岑為了守住承諾，堅決不肯放棄允諾的事情，劉奕兒表示現實生活自己所有付出都是為了家人，所有負擔的苦都變成甘甜，由於和家人之間都不會有任何秘密，有話就說，所以每件事情都「好商量」，她記得有次拍電信逛廣告，有製作人型立牌，在電信公司工作的姊姊甚至幫她留了一個偷送給爸爸，這是她唯一沒有報備的事。而對於簽約，劇中她和張立昂簽下偽情侶合約，而人生是否有簽過什麼合約讓自己十分難忘的經驗？她笑說就是經紀合約吧，難忘的是在這條路上真的是有歡樂有淚水，但家人都站在她旁邊給予支持，沒有給任何壓力，也難怪造就劉奕兒開朗的個性。