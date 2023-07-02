新北市長、國民黨總統參選人侯友宜昨（1）日參加國民黨黃復興黨部餐會，與前高雄市長韓國瑜相鄰而坐，但韓國瑜座椅離侯友宜稍遠，比較靠近趙少康。侯友宜趁韓國瑜上台致詞時，被眼尖網友發現，悄悄把韓國瑜的座椅往自己方向拉近，網友笑稱是「侯有移」。國民黨桃園市議員黃敬平解讀，「有移就是有移」，騙不了人，就真的有移椅子；侯友宜還移動「行程」，昨天黃復興餐會是臨時新增的行程；因此，未來大家一定會去看，侯的民調到底有沒有拉起來？

國民黨桃園市議員黃敬平今（2）日在《週末大爆卦》指出，「有移就是有移」，騙不了人，就真的有移椅子。這顯示侯友宜有注意到細節，至少不用經過幕僚提醒，因為侯友宜和韓國瑜的一舉一動，一定成為各大媒體捕捉焦點，綠媒和民進黨一定見縫插針。

至於郭正亮提醒侯友宜其實可以再感性一點，跟韓國瑜說道歉等，黃敬平直言，這對侯友宜來說「演不出來」。黃認為，侯昨天講那一番話，就是過去做得不夠好、讓韓國瑜身心俱疲等等，某種程度是肯定韓國瑜；且昨天焦點是黃興黨部餐會，很早就邀韓國瑜，侯友宜是把行程臨時新增安排進去，這是好事；拉椅子也無傷大雅，只要兩個人距離拉近就好。

黃敬平說，侯友宜「移了」行程和椅子，未來希望能夠讓侯友宜和韓國瑜不只是同框，有見總比沒見好，避免在節骨眼民調持續低迷。侯友宜除了找金溥聰來競選總部操盤，昨天又坐在朱立倫和韓國瑜中間，又拉近韓國瑜的座椅，三人關係在鏡頭上看是非常熱絡的，韓國瑜在大是大非的立場是很願意幫忙侯友宜。

黃敬平也希望可以看到兩人更多同框的畫面，也希望韓國瑜在侯友宜總部有一定的角色，當然這要看侯友宜自己，身段放低去主動拜訪韓國瑜。

黃敬平強調，大家一定會去看金溥聰來了之後，蜜月期一個月，侯的民調到底有沒有拉起來？原本地方派系要鼓動第四組候選人連署，但目前聽到的消息是，地方派系會再觀望一段時間，至少在國民黨723全代會前後，侯友宜民調是否真的有起色？再決定下一步，因此昨天侯友宜、韓國瑜的氣勢要趁勝追擊！